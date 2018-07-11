Newsweek: Польща стала для іммігрантів з України мачухою, з якою вони не хочуть лишатися

Багатша сусідня країна приваблює зарплатами, але відштовхує бюрократією і стереотипами про «дурного молодшого брата».

Катя одна з небагатьох українців, які вирішили пустити коріння в Польщі і розпочали тут свою справу. 40-річна жінка з Дніпра витратила свої заощадження, щоб відкрити кав’ярню в Познані. Але рідко, коли хтось з 900 тисяч українських іммігрантів йде на такий крок, пише польський журнал Newsweek.

За статистикою, половина з них приїжджають лише на 1-3 місяці, щоб підзаробити. Кожен четвертий проводить в сусідній країні до півроку. Збирають фрукти, прибирають, будують і заощаджують гроші. Українці витрачають у Польщі не більше 500 злотих, а решту відправляють додому. За підрахунками Польського національного банку, іммігранти переказали в Україну 3,1 мільярди доларів за минулий рік. Для порівняння, вся польська програма допомоги у вихованні дітей «Родина 500+» торік обійшлася Варшаві 6,6 мільйонів доларів.

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Видання зауважує, що було б добре, якби гроші українських заробітчан лишалися в країні. Для цього вистачило б заохотити їх лишитися в Польщі. Це б принесло інвестиції в ринок нерухомості. До того ж, українські іммігранти потрібні сусідній країні, якій бракує робочих рук. За підрахунками міністерства розвитку Польщі, в 2030 році ринку праці буде не вистачати близько 4 мільйонів працівників.

Уряд обіцяв програму підтримки іммігрантів, але її досі немає. Натомість українці, які наважуються поселитися в Польщі, все частіше зіштовхуються з бюрократичними перешкодами.

«Дозволу на тимчасове проживання я добивався 11 місяців. Знаєте, на скільки мені його дали? На півроку», - сказав актор з України Юрій.

«Існує процедура, і чиновник вирішує твою долю. Тут або пан, або пропав. Доводиться постійно перебувати в процесі, який лякає. Відомства завалені, дозволи на проживання доводиться чекати місяцями», - розповідає соціолог і спеціаліст з міграції у Польщі Мирослава Керик.

Ще один контекст, в якому українців постійно перебувають на території Польщі – це міфи про «бідного родича» і «молодшого дурного брата».

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«У знайомої, яка працює менеджером у великій фірмі у Польщі, захворіла мама. Вона добре заробляє і вирішила не боротися з польською системою охорони здоров’я. Звернулася до приватної клініки. Гроші солідні, але лікарня хороша, палата на дві особи. Сусідка матері запрошує мою подругу в коридор і каже: «Знаю, що ваша мама досі дуже хвора, але якщо ви хотіли б попрацювати прибиральницею, то я можу допомогти», - розповіла Newsweek українка, яка вже багато років живе в Польщі.

Видання зауважує, що у Варшави ще є шанс привабити близьких за мовою і культурою українських мігрантів. Але потрібно поспішити. Експерти звертають увагу на те, що хвиля імміграції почне спадати, щойно Україна вирішить свої проблеми. І навіть до того моменту у Польщі можуть з’явитися конкуренти: Німеччина і Південна Європа.

«Дивно, що Польща робить ставку на відчайдухів, людей з маленьких містечок, які працюють фізично і прагнуть вивезти з країни побільше грошей. Натомість країна відштовхує потенційних громадян, висококваліфікованих фахівців, які б стали платниками податків. Всі ж бачать, що їх краще було б заохотити лишитись», - сказали виданню у агенції, яка займається працевлаштуванням українців.