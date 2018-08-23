В Італії поставили Брюсселю ультиматум щодо перерозподілу мігрантів

Якщо інші країни-члени ЄС не приймуть мігрантів, котрі перебувають на судні Diciotti, популістська партія ініціює голосування в парламенті щодо припинення відрахувань до ЄС.

Італія погрожує припинити відрахування до бюджету Євросоюзу, якщо не буде вирішено проблему перерозподілу мігрантів з кораблів у Середземному морі.

З таким ультиматумом у бік Брюсселя виступив віце-прем'єр-міністр Італії та голова популістської партії "Рух п'яти зірок" Луїджі Ді Майо, передає Deutsche Welle.

Зокрема ідеться про судно Diciotti італійської берегової охорони.

Якщо інші країни-члени ЄС не приймуть мігрантів, котрі перебувають на цьому судні, тому "Рух п'яти зірок" ініціює голосування в італійському парламенті щодо припинення відрахувань до ЄС з наступного року, сказав лідер популістів, передає.

Читайте такожІталія погрожує не приймати кораблі місій ЄС із врятованими мігрантами

"Якщо завтра не буде жодного результату з зустрічі Європейської Комісії щодо перерозподілу мігрантів з корабля Diciotti, то "Рух п'яти зірок" і я не збираємося щороку виділяти ЄС до 20 мільярдів євро", - застеріг Ді Майо, якого цитує Reuters.

Як повідомила у четвер Єврокомісія, на п'ятницю вона скликала неформальну зустріч постійних представників урядів країн ЄС щодо питання мігрантів. За даними видання Politico, свою участь погодили поки 12 держав.

На даний момент на борту Diciotti залишилося 150 дорослих мігрантів і шукачів притулку, врятованих у Середземному морі. Напередодні ввечері 27 неповнолітнім, які були без супроводу дорослих, дозволили зійти на берег у Сицилії.

Як повідомляв УНІАН, канцлер ФРН Анґела Меркель після переговорів з прем'єром Іспанії Педро Санчесом заявила, що теперішні правила прийому біженців у ЄС - так званий Дублінський регламент - нині "не життєздатні".