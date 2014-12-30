З води підняли тіла більше 40 пасажирів зниклого літака AirAsia
12:19, 30 грудня 2014Світ
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На борт корабля індонезійських Військово-морських сил підняті більше 40 тіл загиблих у катастрофі літака AirAsia, зниклого 28 грудня.
REUTERS
Про це Agence France-Presse повідомив представник ВМС країни, який послався на радіообмін між учасниками пошуково-рятувальної операції, передає Лента.ру.
За його словами, число виявлених тіл продовжує зростати. Всього на борту лайнера малайзійського перевізника перебували 162 людини.
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Раніше повідомлялося про знайдені шість тіл загиблих пасажирів Airbus.
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