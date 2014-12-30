З води підняли тіла більше 40 пасажирів зниклого літака AirAsia

Про це Agence France-Presse повідомив представник ВМС країни, який послався на радіообмін між учасниками пошуково-рятувальної операції, передає Лента.ру.

За його словами, число виявлених тіл продовжує зростати. Всього на борту лайнера малайзійського перевізника перебували 162 людини.

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