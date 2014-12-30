Знайдені тіла шістьох пасажирів зниклого Airbus

Про це з посиланням на Associated Press повідомляє Лєнта.ру.

Тіла знайдено в Яванському морі (Тихий океан), в 10 кілометрах від того місця, де екіпаж лайнера останній раз виходив на зв'язок. Три з шести підняли на борт корабля ВМС країни. Відзначається, що рятувальних жилетів на загиблих не було.

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Представник групи, що займається пошуково-рятувальною операцією, повідомив Reuters, що виявлені у воді уламки належать літаку AirAsia.

На борту лайнера було 155 пасажирів і 7 членів екіпажу. Серед них - троє громадян Південної Кореї, по одному громадянину Сінгапуру, Малайзії, підданий Великобританії, решта - індонезійці.