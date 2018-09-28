В Мікронезії пасажирський літак при посадці впав в океан (фото, відео)
Під час посадки в Мікронезії в океан впав пасажирський літак з 47 людьми на борту.
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Boeing 747 виїхав за межі злітної смуги і опинився в лагуні, йдеться в сюжеті ТСН.
На допомогу пасажирам відразу ж кинулися місцеві, які на човнах вивезли людей із затопленого літака. Постраждалим надали медичну допомогу. Всі 35 пасажирів і 12 членів екіпажу, що знаходилися на борту, відбулися легкими травмами.
Літак компанії Air Niugini виконував рейс з Понпеї в аеропорт Чуук. Під час посадки погодні умови були складними - йшов сильний дощ, через що видимість значно зменшилася.
SHORT OF THE RUNWAY— Tom Podolec Aviation (@TomPodolec) 28 вересня 2018 р.
Air Niugini said in a statement #PX73 Boeing 737-800 landed in the water short of the runway at Chuuk int'l Airport. All on board evacuated safely. As this video shows locals were quick to react and assist in the rescue.
Facebook/Jumeta Esenaf pic.twitter.com/5jjWVv0zdt