В Мікронезії пасажирський літак при посадці впав в океан (фото, відео)

Всі пасажири вижили і відбулися переляком і незначними травмами.

Під час посадки в Мікронезії в океан впав пасажирський літак з 47 людьми на борту.

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Boeing 747 виїхав за межі злітної смуги і опинився в лагуні, йдеться в сюжеті ТСН.

На допомогу пасажирам відразу ж кинулися місцеві, які на човнах вивезли людей із затопленого літака. Постраждалим надали медичну допомогу. Всі 35 пасажирів і 12 членів екіпажу, що знаходилися на борту, відбулися легкими травмами.

Літак компанії Air Niugini виконував рейс з Понпеї в аеропорт Чуук. Під час посадки погодні умови були складними - йшов сильний дощ, через що видимість значно зменшилася.