Внаслідок авіакатастрофи у ПАР загинула одна людина

Ще 19 осіб отримали травми різного ступеню тяжкості.

Внаслідок катастрофи літака біля аеропорту Уондербум у Преторії Південно-Африканської Республіки загинула одна людина.

Про це повідомили у екстренній медичній службі.

"Повідомляється про один смертельний випадок у результаті аварії у Уондербум в Преторії", - йдеться у повідомленні.

[UPDATE] - One fatality reported at the #Wonderboom crash in Pretoria. pic.twitter.com/04Ue9fihxb — ER24 EMS (Pty) Ltd. (@ER24EMS) July 10, 2018

Раніше повідомлялося про 20 постраждалих, один з яких знаходився у критичному стані.

Як повідомляв УНІАН, у ПАР розбився пасажирський літак. Падіння сталося недалеко від аеропорту Уондербум в Преторії.

Очевидці вказують на те, що бачили чорний дим, що тягнеться від хвоста літака. Це може вказувати на проблеми з двигуном.