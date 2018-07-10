Внаслідок авіакатастрофи у ПАР загинула одна людина
21:41, 10 липня 2018Світ
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Ще 19 осіб отримали травми різного ступеню тяжкості.
Внаслідок авіакатастрофи у ПАР загинула людина / фото Twitter @ER24EMS
Внаслідок катастрофи літака біля аеропорту Уондербум у Преторії Південно-Африканської Республіки загинула одна людина.
Про це повідомили у екстренній медичній службі.
"Повідомляється про один смертельний випадок у результаті аварії у Уондербум в Преторії", - йдеться у повідомленні.
[UPDATE] - One fatality reported at the #Wonderboom crash in Pretoria. pic.twitter.com/04Ue9fihxb— ER24 EMS (Pty) Ltd. (@ER24EMS) July 10, 2018
Раніше повідомлялося про 20 постраждалих, один з яких знаходився у критичному стані.
Як повідомляв УНІАН, у ПАР розбився пасажирський літак. Падіння сталося недалеко від аеропорту Уондербум в Преторії.
Очевидці вказують на те, що бачили чорний дим, що тягнеться від хвоста літака. Це може вказувати на проблеми з двигуном.
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