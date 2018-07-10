Внаслідок авіакатастрофи у ПАР загинула одна людина

21:41, 10 липня 2018
Світ
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Внаслідок авіакатастрофи у ПАР загинула людина / фото Twitter @ER24EMS

Про це повідомили у екстренній медичній службі.

"Повідомляється про один смертельний випадок у результаті аварії у Уондербум в Преторії", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про 20 постраждалих, один з яких знаходився у критичному стані.

Як повідомляв УНІАН, у ПАР розбився пасажирський літак. Падіння сталося недалеко від аеропорту Уондербум в Преторії.

Очевидці вказують на те, що бачили чорний дим, що тягнеться від хвоста літака. Це може вказувати на проблеми з двигуном.

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Теги: #авіакатастрофа#ПАР