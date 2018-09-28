Російський журналіст спрогнозував, коли Путін піде з влади

Після відставки нинішнього президента РФ буде інший, зазначив публіцист.

Головний редактор незалежного громадсько-політичного каналу "Sotnik-TV", російський журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник вважає, що президент РФ Володимир Путін, поки живий, буде при владі завжди, його можна тільки винести вперед ногами.

Глава Росії вчепився й буде творчо працювати до останнього подиху, розповів Сотник під час чату на "Главреді".

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"Така Росія, яка існує сьогодні — злиденна, потворна, забита — є, поки є Путін. Не буде Путіна — не буде такої Росії. Вона буде іншою. Володимир Володимирович, поки живий, буде при владі завжди", — зазначив він.

За його словами, інше питання — що російський лідер може для себе вигадати після 2024 року (тоді перестануть діяти його президентські повноваження — Ред.).

"А він придумає якусь гібридну роль Ден Сяопіна (китайський політик, він ніколи не обіймав посаду керівника країни, але фактично керував нею з кінця 1970-х до початку 1990-х років — Ред.) — такий великий почесний старець, якому підпорядковується армія, менти, ФСБ та інші", — додав журналіст.

"Тобто можна зробити президента чисто декоративною фігурою (та й нехай їм буде хто завгодно!) і при цьому придумати якусь надпрезидентську надбудову. Наприклад, великий геніальний супер-пупер всіх часів і народів політичний старець. Я не знаю, як це можна назвати, але вони придумають — пару доріжок освоять і що-небудь вигадають", — заявив Сотник.

"Про наступників питання одразу ж знімається, тому що Путін — це наше все, наше назавжди й наше навічно. Загалом, хто не хоче Путіна — вішайтесь, тому що він буде назавжди", — сказав журналіст.

Раніше російський письменник і політичний діяч Едуард Лимонов заявив, що немає видимого наступника Володимира Путіна.