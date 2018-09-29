Лавров заявив, що Росія вже відправила до Сирії комплекси С-300

Постачання С-300 почалися відразу після знищення літака-розвідника Іл-20 над Середземним морем.

Москва вже почала постачати до Сирії російські зенітно-ракетні комплекси С-300.

Про це під час прес-конференції в Нью-Йорку заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає РБК.

«С-300 вже почали надходити в Сирію», - заявив глава відомства, зазначивши, що згідно з дорученням президента поставки почалися «відразу після інциденту» з літаком-розвідником Іл-20 над Середземним морем.

Командні пункти сирійських ППО, як запевнив Лавров, Москва оснастить автоматизованими системами управління, які є тільки у збройних сил Росії.

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Крім цього, російські військові, за даними міністра, будуть здійснювати радіоелектронне придушення супутникової навігації, бортових РЛС і систем зв'язку бойової авіації, атакуючої об'єкти на сирійській території сторони.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що після помилкового знищення російського розвідувального літака Іл-20 Росія передасть Сирії комплекс ППО С-300, щоб «остудити гарячі голови» в Ізраїлі.

У ніч на 18 вересня російський Іл-20 з 15 військовими зник з екранів радарів над Середземним морем біля берегів Сирії у момент, коли ізраїльські війська завдавали ударів по сирійській території.

За версією Міноборони РФ, «відмітка Іл-20 на радарах управління авіацією зникла під час атаки чотирьох ізраїльських літаків F-16 по сирії в провінції Латакія». Пізніше стало відомо, що літак випадково збили сирійські засоби ППО.

Президент РФ Володимир Путін назвав знищення сирійськими силами ППО російського військового літака «ланцюгом трагічних випадкових обставин».

18 вересня прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльська армія продовжить бомбардування іранських військових укріплень у Сирії, незважаючи на катастрофу російського літака Іл-20, збитого сирійськими військами.