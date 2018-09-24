"Передача озброєння в безвідповідальні руки": в Ізраїлі відреагували на постачання Сирії комплексів С-300

Беньямін Нетаньяху наголосив, що Ізраїль буде продовжувати захищати свою безпеку та свої інтереси.

Прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньяху вважає, що надання Сирії ракетних комплексів С-300 посилить напруженість в регіоні.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби прем'єра Ізраїля за підсумками телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, передає ТСН.

"Прем'єр-міністр сказав, що передача передової системи озброєння в безвідповідальні руки посилить напруженість в регіоні", - йдеться у ньому.

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Крім того, ізраїльський прем'єр висловив упевненість в достовірності розслідування і висновків оборонного відомства Ізраїлю щодо збиття літака Іл-20 і дав зрозуміти, що відповідальність за інциндент лежить на сирійській армії, яка збила літак, та Ірані, "агресія якого підриває стабільність".

Беньямін Нетаньяху додав, що Ізраїль буде продовжувати захищати свою безпеку та свої інтереси.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що після помилкового ураження російського розвідувального літака Іл-20 Росія передасть Сирії комплекс ППО С-300, щоб «остудити гарячі голови» в Ізраїлі.

За словами Шойгу, в 2013 році на прохання ізраїльської сторони Москва призупинила поставку в Сирію комплексу С-300, який був підготовлений до відправлення, а сирійські військовослужбовці пройшли відповідну підготовку.

У ніч на 18 вересня російський Іл-20 із 15 військовими зник із екранів радарів над Середземним морем біля берегів Сирії, в момент, коли ізраїльські війська завдавали ударів по сирійській території.

За версією Міноборони РФ, «позначка Іл-20 на радарах управління авіацією зникла під час атаки чотирьох ізраїльських літаків F-16 по сирійських об'єктах у провінції Латакія». Пізніше стало відомо, що літак випадково збили сирійські засоби ППО.

Президент РФ Володимир Путін назвав збиття сирійськими силами ППО російського військового літака «ланцюгом трагічних випадкових обставин».

18 вересня прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльська армія продовжить бомбардування іранських військових укріплень в Сирії, незважаючи на катастрофу російського літака Іл-20, збитого сирійськими військами.