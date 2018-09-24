Після знищення Іл-20 Росія вирішила поставити Сирії ще й зенітні комплекси С-300

Якщо С-300 передадуть Сирії, то управляти установкою можуть доручити російським офіцерам, щоб виключити ймовірність надзвичайної ситуації.

Після збиття літака Іл-20 з російськими військовими Росія може поставити Сирії зенітні комплекси С-300.

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Як повідомляє kommersant з посиланням на високопоставлене військове джерело, управляти установкою можуть доручити російським офіцерам, щоб виключити ймовірність надзвичайних ситуацій.

Джерело додало, що якщо С-300 передадуть Сирії, це стане "серйозним аргументом для ізраїльських ВПС на користь відмови від завдання ударів по Сирії".

Примітно, що в травні Росія відмовилася поставляти до Сирії ракетні комплекси С-300.

Як повідомляв УНІАН, російський Іл-20 з 15 військовими на борту був збитий над Середземним морем зенітним ракетним комплексом С-200, що належить сирійській системі ППО. У Москві стверджують, що російським літаком прикривалися винищувачі F-16 Ізраїлю, які завдавали удари по цілях в провінції Латакія. РФ розцінила як ворожі дії Ізраїлю і заявила, що залишає за собою право на відповідні дії. Ізраїль поклав повну відповідальність за знищення російського літака Іл-20 в провінції Латакія на уряд Башара Асада.