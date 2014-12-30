У ЄС вважають вирок братам Навальним у Росії політично вмотивованим

Висунуті проти них обвинувачення в ході процесу не були підтверджені, на зачитування вироку не допустили громадськість і міжнародних спостерігачів, за винятком кількох відібраних представників ЗМІ, звертає увагу речник Європейської служби зовнішніх дій, якого цитує Радіо Свобода.

Євросоюз наголошує на важливості того, що судові рішення мають бути вільні від політичного впливу, незалежні і повністю відповідати принципам верховенства права.

Крім того, йдеться в заяві, ЄС очікує, що в ході масових акцій у Москві цього вечора всі сторони виявлять стриманість.

Читайте такожМосква: Манежну площу майже очистили, затримано понад 170 осіб, мітинг продовжуєтьсяСьогодні вранці Замоскворецький суд у Москві виніс Олексієві Навальному вирок у 3,5 роки умовно, і він має далі перебувати під накладеним раніше домашнім арештом; його брата Олега засудили до 3,5 років позбавлення волі. Крім того, брати мають сплатити значні штрафи й відшкодування. Їхній захист заявив, що оскаржить вироки; прокуратура, зі свого боку, теж розглядає таку можливість, вважаючи вироки надто м’якими.

У нинішній справі суд визнав Олексія й Олега Навальних винними у викраденні коштів російської філії французької косметичної компанії «Ів Роше», хоча сама компанія про викрадення не заявляла. Опозиція і правозахисники вважають ці звинувачення політично мотивованими. Сам Навальний після оголошення вироку закликав прихильників «вийти сьогодні на вулиці і бути там доти, поки цей режим, який катує невинних людей, не буде усунений».

На Манежній площі в центрі Москви, недалеко від Кремля, попри протидію поліції, збираються люди, які вигукують «Не забудемо, не пробачимо», «Росія без Путіна», «Свободу» чи «Путін – ганьба Росії!». Поліція, яка ще з учорашнього вечора встановила на площі загорожі й автозаки, закликає присутніх розійтися й називає акцію незаконною.

Олексій Навальний, який заявив, що піде на акцію, незважаючи на домашній арешт, був затриманий по дорозі на її місце.