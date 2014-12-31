В столиці Ірану через забруднення повітря госпіталізовані сотні людей

Представник екстрених служб Тегерана заявив, що ще 1434 людини зі схожими проблемами залишилися у своїх будинках і лікуватимуться амбулаторно, передає радіо "Свобода".

Представники влади закликали хворих і літніх людей залишатися в приміщеннях і перебувати подалі від місць скупчення транспорту.

Столиця Ірану, в якій живуть близько 12 млн людей, має один із найгірших показників за рівнем забруднення повітря серед найбільших міст світу.

Проблема ускладнюється в зимовий час, коли концентрація холодного повітря і небезпечних речовин є вищою. Тегеран розташований на висоті 1200 м над рівнем моря і оточений горами.

Інші іранські міста, зокрема Ісфахан і Мешхед, також потерпають від забруднення повітря.