В столиці Ірану через забруднення повітря госпіталізовані сотні людей
08:34, 31 грудня 2014Світ
0 0
Через сильне забруднення повітря в столиці Ірану Тегерані близько 400 людей потрапили до лікарень із загостреннями серцево-судинних і респіраторних захворювань.
REUTERS
Представник екстрених служб Тегерана заявив, що ще 1434 людини зі схожими проблемами залишилися у своїх будинках і лікуватимуться амбулаторно, передає радіо "Свобода".
Представники влади закликали хворих і літніх людей залишатися в приміщеннях і перебувати подалі від місць скупчення транспорту.
Столиця Ірану, в якій живуть близько 12 млн людей, має один із найгірших показників за рівнем забруднення повітря серед найбільших міст світу.
Проблема ускладнюється в зимовий час, коли концентрація холодного повітря і небезпечних речовин є вищою. Тегеран розташований на висоті 1200 м над рівнем моря і оточений горами.
Інші іранські міста, зокрема Ісфахан і Мешхед, також потерпають від забруднення повітря.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter