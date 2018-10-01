Трамп розповів про об'єднання "трьох великих націй"

Він також назвав нову торговельну угоду USMCA "історичною".

Президент США Дональд Трамп прокоментував укладення торгової угоди з Канадою та Мексикою, яка буде називатися USMCA. Про це він написав у своєму твіттері.

Він назвав цю угоду «об'єднанням трьох великих націй».

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«Привітання Мексиці і Канаді! Минулої ночі ми досягли прекрасної нової торгової угоди з Канадою, яка стане доповненням до угоди з Мексикою. Нова назва буде: угода Сполучених Штатів, Мексики і Канади або USMCA. Це багато значить для всіх трьох країн, вона вирішує багато недоліків і помилок НАФТА, значно відкриває ринки для наших фермерів і виробників, знижує торговельні бар'єри в США та об'єднує всі три Великі Нації», — написав Трамп.

Він також назвав USMCA історичною угодою.

Раніше США, Канада і Мексика уклали нову торговельну угоду, яка буде називатися USMCA.