Австралія зустріла Новий рік грандіозним феєрверком

Одними з перших Новий рік зустрічають мешканці Австралії. Більше півтора мільйона осіб зібралися в порту Сіднея поруч зі знаменитим мостом та оперним театром, щоб подивитися грандіозний салют. А в Новій Зеландії святкові феєрверки прогриміли ще на дві години раніше.

Сідней став одним із перших великих міст, жителі яких зустріли 2015 рік. Більше півтора мільйонів осіб зібралися подивитися на барвистий салют над мостом Харбор-Брідж.

Як пишуть місцеві ЗМІ, багато вулиць в місті були закриті для автомобілів на час святкування Нового року.