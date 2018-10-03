Тролі й боти Росії умисне засипали останні «Зоряні війни» негативними коментарями

Дослідження показало, що поширення негативних оцінок фільму мало політичний підтекст.

Хоча критики позитивно оцінили фільм «Зоряні війни: останні джедаї», світ, здається, розділився в ставленні до нього.

Одним сподобалися експерименти режисера Раяна Джонсона з історією і світом, який багатьом здавався вже досить знайомим і вивченим. В той час як інші фани вирішили, що він знищив те, що вони любили. І сагу вже не врятувати.

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Як пише Business Insider, після виходу фільму багато хто агресивно висловлював своє невдоволення останніми «Зоряними війнами». В соціальних мережах було багато навіть сексистських і расистських коментарів на адресу акторів, зокрема Келлі Марі Тран.

На початку 2018 року з’явилася сумнівна сторінка у Twitter, на якій було запропоновано перезняти фільм з іншим режисером. Джонсон зіштовхнувся зі шквалом образ після того, як стрічка вийшла на екрани минулого грудня.

І дослідник Мортен Бей опублікував звіт під назвою «Перетворення хейтерів на зброю: Останній джежаї», в якому йшлося про стратегічну поляризацію поп-культури за допомогою маніпуляцій у соціальних мережах. Він дослідив природу реакції на фільм у мережі, зокрема негативної критики, яка зробила останній фільм настільки неоднозначним серед фанів «Зоряних війн».

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У звіті Бей встановив, що більшість агресивних коментарів не справжні. А деякі з них зробили навіть не шанувальники фільму. На його думку, «існують докази умисних, організованих політичних заходів впливу, які видавали за скарги фанів».

«В цілому, 50,9% цих негативних коментарів були політично мотивованими або ж їх зробили навіть не люди», - йшлося в звіт.

Також в документі зазначається, що більшість користувачів, які критикували останні «Зоряні війни» у соціальних мережах, були тролями з Росії.