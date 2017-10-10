Режисер восьмих "Зоряних воєн" розкрив ім'я останнього джедая

Режисер Райан Джонсон, який зняв фільм "Зоряні війни. Епізод VIII: Останні джедаї", розкрив сенс назви восьмої частини саги. 10 жовтня в Twitter він написав, що останній джедай Люк Скайвокер.

Режисер повідомив про це в коментарях в дописі видання Vanity Fair, яке попросило Джонсона пояснити, хто з персонажів останній джедай.

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Люк Скайвокер — головний герой оригінальної трилогії "Зоряних воєн" (IV-VI епізоди). Також він з'являється в 7-му і 8-му епізодах франшизи. Роль Скайвокера виконує Марк Хемілл.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше у мережі був опублікований трейлер восьмого епізоду саги. Фільм вийде на екрани 15 грудня.