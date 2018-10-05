У Підмосков'ї розбився винищувач Міг-29

За попередніми даними, пілоти катапультувалися.

Військовий літак Міг-29 впав у Підмосков'ї.

Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на джерело в авіадиспетчерських службах.

За його даними, винищувач вилетів з аеродрому в підмосковному Жуковському.

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«Через технічну несправність, яка виникла під час польоту, машина стала некерованою, пілоти катапультувалися, літак впав в Коломенському районі. Пілоти вижили», — сказало джерело.

Як повідомляє "РИА Новости", падіння сталося в лісі в районі села Дмитрівці. Жертв і руйнувань немає. У Об'єднаній авіабудівній корпорації повідомили, що літак виконував навчально-тренувальний політ, в ході якого виникла несправність в системі управління. Льотчики відвели винищувач від житлових будівель, і він впав у безлюдному місці.

За фактом катастрофи Міг-29 створена спецкомісія, яка з'ясує причини події.