Пошуки жертв землетрусу і цунамі в Індонезії завершать 11 жовтня

За даними влади, кількість жертв сягнула 1763 осіб, ще близько 5 тисяч осіб вважаються безвісти зниклими.

Влада Індонезії планує 11 жовтня завершити пошуково-рятувальну операцію в провінції Центральний Сулавесі, що постраждала від землетрусу і цунамі.

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Про це заявив на брифінгу в неділю офіційний представник національного Агентства з запобіганню стихійних лих Сутопо Нугрохо, передає Reuters.

За його словами, кількість жертв досягла 1763 осіб. Він також зазначив, що кількість зниклих без вести в декількох населених пунктах в околицях міста Палу (адміністративний центр провінції) становить близько 5 тисяч осіб. Між тим, раніше керівник департаменту інформації та роботи зі ЗМІ міністерства закордонних справ Індонезії Ахмад Рамадан зазначив, що не менш 152 тисяч жителів виявилися заживо похованими після обвалення будинків в районах провінції.

Як повідомляв УНІАН, землетрус магнітудою 7,4 стався в провінції Центральний Сулавесі 28 вересня, згодом було зафіксовано понад 360 афтершоків. Сильні підземні поштовхи стали причиною виникнення цунамі, висота хвиль під час якого становила 5-7 метрів.