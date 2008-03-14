Джордж Буш зустрінеться в Києві з Ющенком і Тимошенко

Президент США Джордж БУШ з дружиною Лорою БУШ відвідають Україну, Румунію та Хорватію у квітні 2008 року.

Як повідомили УНІАН в Посольстві США в Україні, про це йдеться в заяві прес-секретаря Білого дому.

Мета поїздки Дж.БУША – “підтримати просування свободи і демократії та зміцнити Північноатлантичний альянс у його протистоянні викликам ХХІ століття”.

1 квітня в Києві у Президента США передбачена програма, що включатиме зустрічі з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ та прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Після України Дж.БУШ відвідає Бухарест (Румунія) для участі в саміті НАТО 2-4 квітня.

У ході саміту плануються двосторонні зустрічі Дж.БУША з Президентом та прем`єр-міністром Румунії та з Генеральним секретарем НАТО. Також Президент США зустрінеться з лідерами країн, яких союзники вирішать запросити приєднатися до НАТО на саміті у Бухаресті.

Крім того, Президент США відвідає Хорватію, де зустрінеться з Президентом та прем`єр-міністром Хорватії.