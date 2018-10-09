В Болгарії затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві журналістки Марінової - ЗМІ
Болгарські правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві журналістки Вікторії Марінової, яку знайшли мертвою 6 жовтня.
Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись на болгарський портал Darik News.
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Зазначається, що підозрюваний – іноземець. За попередньою інформацією, затримано громадянина Румунії з паспортом Молдови. Наразі підозрюваного допитують у поліції міста Русе.
7 жовтня повідомлялось, що у болгарському місті Русе вбили адміністративного директора та ведучу регіонального каналу TVN Вікторію Марінову, яка розслідувала махінації з коштами фондів ЄС.
За даними правоохоронців, смерть жінки настала в результаті удару в голову та задушення. Перед вбивством її зґвалтували. Місцеві криміналісти стверджують, що не пам’ятають у Русе настільки жорстокого вбивства.
Останньою темою, над якою працювала журналістка, був так званий GPGate – скандал навколо розкрадання коштів з фондів ЄС. За даними розслідування, до махінацій можуть бути причетні люди з найвищого керівництва держави, включно з прем’єром Бойко Борисовим. У розслідуванні також фігурує ім’я голови болгарської "дочки" "Лукойла" Валентина Златева.