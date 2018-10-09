этот материал доступен на русском

У Росії тролейбус в'їхав у натовп людей на зупинці, багато загиблих (фото)

16:15, 09 жовтня 2018
Світ
2237 1
За даними ЗМІ, маршрутка пропускала пішоходів в сусідньому ряду, а водій тролейбуса не встиг зупинитись / Mash

Про це йдеться в повідомленні регіонального управління МВС РФ, передає "ТАСС".

соцмережі
соцмережі

"Сьогодні близько 15 години в районі зупинки "Палац спорту" водій тролейбуса допустив наїзд на пішоходів. За попередніми даними, жертвами ДТП стали троє громадян, ще двоє отримали травми", - наголошується в повідомленні.

Читайте такожКортеж президента Польщі наїхав на дитину (відео)

Одного з постраждалих рятувальники намагаються витягти з-під тролейбуса.

За даними ЗМІ, маршрутка пропускала пішоходів в сусідньому ряду, а водій тролейбуса не встиг зупинитися.

Як повідомляв УНІАН, на Донеччині у смертельному ДТП загинув син мера Лиману.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#ДТП