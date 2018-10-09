У Росії тролейбус в'їхав у натовп людей на зупинці, багато загиблих (фото)

Одного з постраждалих рятувальники намагаються витягти з-під тролейбуса.

Три людини загинули і двоє постраждали в результаті наїзду тролейбуса на пішоходів на зупинці в російському Орлі.

Про це йдеться в повідомленні регіонального управління МВС РФ, передає "ТАСС".

"Сьогодні близько 15 години в районі зупинки "Палац спорту" водій тролейбуса допустив наїзд на пішоходів. За попередніми даними, жертвами ДТП стали троє громадян, ще двоє отримали травми", - наголошується в повідомленні.

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Одного з постраждалих рятувальники намагаються витягти з-під тролейбуса.

За даними ЗМІ, маршрутка пропускала пішоходів в сусідньому ряду, а водій тролейбуса не встиг зупинитися.

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