На Донеччині у смертельній ДТП загинув син мера Лимана (фото)

Ще двоє пасажирів авто були госпіталізовані.

В Лиманському районі Донецької області автомобіль «ВАЗ 212140» злетів з дороги у кювет, водій авто загинув. За інформацією ЗМІ, загиблий – син міського голови міста Лиман.

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Як повідомляється на сайті Нацполіції в Донецькій області, аварія сталась вчора, 7 жовтня, близько 20.00 на перехресті автодоріг «Лиман-Бахмут-Горлівка» та «Лиман-Добропілля».

За попередніми даними 34-річний водій авто не впорався з керуванням. Від отриманих травм водій помер в автомобілі «швидкої», двоє пасажирів 29 та 23 років госпіталізовані.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за попередньою кваліфікацією ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель).

Як повідомляють «Новости Донбасса», у ДТП загинув син мера Лимана Петро Цимідан-молодший. Дану інформацію журналістам підтвердили у приймальні Лиманської міськради.

Раніше повідомлялось, що у ніч з 6 на 7 жовтня на трасі Київ-Одеса розбився на мотоциклі український політолог Дмитро Косенко.