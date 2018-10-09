Трамп прокоментував відставку Хейлі

Трамп високо оцінив виконану Хейлі роботу, а також висловив сподівання, що вона повернеться в його адміністрацію у іншій якості.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив, що постпред країни в ООН Ніккі Хейлі йде у відставку.

За словами глави держави, Хейлі залишить займану посаду в кінці цього року. Про це повідомляє Reuters.

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Він уточнив, що постпред повідомила його про бажання залишити займану посаду півроку тому.

Відзначається, що Трамп високо оцінив виконану Хейлі роботу, а також висловив сподівання, що вона повернеться в його адміністрацію в іншій якості. Він також пообіцяв назвати її наступника на посаді постійного представника США в ООН протягом двох-трьох тижнів.

Раніше повідомлялося, що Трамп прийняв відставку постпреда країни в ООН Ніккі Хейлі.