Постпред США в ООН Ніккі Хейлі йде у відставку

Зараз у Білому домі Трамп і Хейлі роблять спільну заяву.

Посол Сполучених Штатів Америки в Організації Об'єднаних Націй Ніккі Гейлі, яка обійняла цю посаду після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США, вирішила піти у відставку.

Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на декілька обізнаних з рішенням Гейлі джерел.

Високопосадовець у Державному департаменті США повідомив, що Гейлі повідомила про рішення своїх підлеглих сьогодні вранці.

Офіційних коментарів з цього приводу поки не надходило. Проте, президент США Дональд Трамп анонсував в Білому домі спільну з Хейлі "велику заяву", яка відбувається у цей час.

Big announcement with my friend Ambassador Nikki Haley in the Oval Office at 10:30am. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2018

Видання Axios з посиланням на свої джерела повідомляє, що Хейлі обговорювала свою відставку з Трампом минулого тижня, коли приїжджала до нього в Білий дім. "Ця інформація шокувала багатьох високопосадовців, які займаються зовнішньою політикою адміністрації Трампа", - зазначає видання.

Axios також зазначає, що Дональд Трамп прийняв прохання Ніккі Хейлі про відставку.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня 2017 року Сенат США (верхня палата Конгресу) затвердив кандидатуру колишнього губернатора штату Південна Кароліна Хейлі послом США в ООН.

Обіймаючи свою посаду, вона закликала Росію повернути Україні контроль над Кримом, а також виконати Мінські угоди.