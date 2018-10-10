Двері в Євросоюз мають бути відкритими для України - Дуда

Анджей Дуда також згадав про відсутність європейської єдності щодо газопроводу "Північний потік-2".

Україна, Грузія і країни Балканського півострова в майбутньому мають право стати членами Євросоюзу.

Про це під час виступу в університеті Цюріха заявив президент Польщі Анджей Дуда, пише РАР.

За його словами, із самого початку членства в ЄС Польща брала участь у заходах, спрямованих на наближення своїх східних сусідів до ЄС.

"Польща від початку членства в ЄС активно підтримувала дії щодо зближення східних сусідів до ЄС і Заходу, особливо України, Грузії та Західних Балкан. Ми завжди наголошували, що двері в Євросоюз мають залишатися відкритими і хочемо, щоб ці країни в майбутньому стали частиною ЄС", - сказав Дуда.

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Президент Польщі підкреслив, що ці країни мають право на членство після того, як виконають умови, встановлені в договорах ЄС.

"І ми зобов'язані надати їм підтримку, їх не можна залишити за межами європейського співтовариства тільки тому, що їх "сильний" сусід хоче вершити їх долю", - сказав президент Польщі.

Разом із тим Дуда згадав про відсутність європейської єдності щодо газопроводу "Північний потік-2".

"У мене немає сумнівів, що в Європі, яка буде спиратися на загальні цінності, не буде місця проектам, які будуть корисними тільки для однієї країни (Німеччина) і будуть загрожувати енергетичній безпеці всіх інших", - підкреслив Дуда уточнивши, що мова йде про "Північний потік-2".

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Польщі нагадав країнам-членам ООН про порушення Будапештського меморандуму. "Для довіри міжнародного співтовариства важливим є дотримання зобов'язань та обов'язків, які ми взяли на себе. У цьому контексті, із сумом хотів би згадати про ситуацію у сфері безпеки в нашому регіоні, Центральній і Східній Європі. Тільки протягом останніх кількох років ми стали свідками чіткого порушення Будапештського меморандуму, який гарантував територіальну цілісність України в обмін на мирний і добровільне ядерне роззброєння", - сказав Дуда.