Провальний запуск російської ракети "Союз": фоторепортаж зльоту і аварійного приземлення
Аварія російської ракети "Союз" сталася під час запуску з космодрому Байконур у Казахстані.
Екіпаж "Союзу МС-10" перейшов в режим балістичного спуску. Сталося аварійне відключення двигунів ракети "Союз МС-10"другого ступеня.
За даними джерел, погане кріплення могло стати можливою причиною аварії ракети "Союз". Один з блоків другої ступені при відділенні міг зачепити центральний блок.
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Всі пілотовані пуски в Росії припинені після аварії "Союзу". З'явилися фото запуску ракети "Союз МС-10".
На борту "Союзу МС-10" перебували члени місії МКС-57/58 російський космонавт Олексій Овчінін і американський астронавт Нік Хейг. Екіпаж "Союзу" приземлився, всі живі.