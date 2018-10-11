Після аварії "Союзу" в Росії призупинили всі пілотовані пуски - ЗМІ

Під час старту ракети-носія "Союз МС-10" з новим екіпажем МКС сталася аварія носія.

Всі пілотовані пуски в Росії припинені після аварії "Союзу". Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на джерело. Читайте такожЗ'єднання явилося відео з місця аварії носія під час старту ракети "Союз" Раніше повідомлялося, що під час старту ракети-носія "Союз МС-10" з новим екіпажем МКС сталася аварія носія. На борту "Союзу МС-10" члени місії МКС-57/58 російський космонавт Олексій Овчінін і американський астронавт Нік Хейг. Глава держкорпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін повідомив, що екіпаж "Союзу" приземлився, всі живі.

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