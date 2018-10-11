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Після аварії "Союзу" в Росії призупинили всі пілотовані пуски - ЗМІ

13:06, 11 жовтня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на джерело.

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Раніше повідомлялося, що під час старту ракети-носія "Союз МС-10" з новим екіпажем МКС сталася аварія носія.

На борту "Союзу МС-10" члени місії МКС-57/58 російський космонавт Олексій Овчінін і американський астронавт Нік Хейг. Глава держкорпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін повідомив, що екіпаж "Союзу" приземлився, всі живі.

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Теги: #Росія#ракета#союз