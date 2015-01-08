У Франції сотні тисяч людей вийшли на вулиці через теракт в Парижі

Люди вийшли на вулицю, щоб засудити дії терористів і висловити співчуття жертвам теракту в Парижі. Схожі акції пройшли в інших столицях Європейських країн, пише Українська правда.

Лише в кількох великих французьких містах такі мітинги сумарно зібрали більше 100 тис. осіб, повідомляє Le Monde.

Як повідомлялося, у середу в Парижі, в редакції журналу Charlie Hebdo і поблизу неї терористи розстріляли 12 осіб - співробітників журналу і поліцейських.

На площі Республіки у Парижі зібралося не менше ніж 35 тисяч, стверджує видання. Головні лозунги мітинарів - "Ми - це Шарлі" та "не боїмося".

Стихійні мітинги пройшли також на інших площах та вулицях столиці Франції.

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В Ліоні акція зібрала більше ніж 10000 мітингарів. Le Figaro нарахували у цьому місті до 15 тисяч людей на площі. Так само продесятитисячний мітинг повідомляють з міста Тулузи.

В столиці Бретані Ренні у акції протесту взяло участь від 13 до 15 тисяч.

В Нанті мітинг протесту налічував 5 тисяч учасників, стільки ж-у Греноблі і в Бордо.

На центральній площі міста Ліль на півночі Франції від шостої вечора зібралося декілька тисяч людей. Ще близько 7 тисяч зібралися в старому порті Марселя.

З декількох інших міст також повідомляють про багатотисячні мітинги.

У низці європейських столиць так само пройшли акції підтримки та співчуття.

Британська газета Independent повідомляє про мітинги в Дубліні, Единбурзі, Амстердамі, Брюсселі, Мадриді, Римі, Берліні, Відні, а також за межами ЄС – в Москві, Тунісі, Лімі та Ріо-де-Жанейро