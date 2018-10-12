Екс-депутат Держдуми розповів, що може зробити Путін у майбутньому для збереження своєї влади

Ілля Пономарьов вважає, що у Путіна є два варіанти – або призначити наступника, або цілком змінити конструкцію влади.

Президенту Росії Володимиру Путіну поки не загрожує «палацовий переворот».

Про це у своїй колонці на сайті «Главред» пише депутат Держдуми Ілля Пономарьов у 2007-2016 рр.

Він зазначив, що будь-який переворот, тим більше революція, можлива тільки тоді, коли є явна помітна і зрозуміла альтернатива, якої на даний момент не проглядається. Він вважає, що колосальною проблемою російської опозиції є нездатність і небажання подібну альтернативу створити.

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«Тож Путін планує не тільки досидіти до кінця свого терміну, але і залишитися найбільш впливовою особою в країні після 2024 року. Варіанти залишитися при владі у нього два – або призначити наступника, або цілком змінити владну конструкцію», – підкреслив Пономарьов.

За оцінкою колишнього російського депутата, технічно наступником Путіна може стати хто завгодно, оскільки у російського лідера достатньо важелів і можливостей для медійних маніпуляцій, щоб домогтися обрання будь-кого, на кого впаде його вибір. "Однак це зовсім не означає, що така людина зможе утримати владу. І сам Путін це розуміє дуже добре. Впевнений, що причиною його зворотної рокіровки з Медведєвим у 2011-му було саме побоювання, що Медведєв занадто слабкий для самостійного керівництва країною. Тож зараз Путін дивиться на велику кількість різних кандидатів, яких він розставив на різні позиції в регіонах і в міністерствах", – пише Пономарьов.

Він підкреслив, що в 2011 році російський президент недооцінив обурення суспільства в процесі рокіровки з Медведєвим. «Думаю, що і зараз він навряд чи витяг з тих подій урок - адже він переконаний, що це були підступи Держдепу. І тому може здійснити нову помилку, до якої російської опозиції треба бути готовою. Але у нього є й інший варіант - замість виборів наступника він цілком може зробити спробу повністю трансформувати державну конструкцію, наприклад, з відновленням монархії», – припускає політик.