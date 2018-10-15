На вокзалі у Кельні знешкодили чоловіка, що захопив заручницю

Злочинець важко поранений, проводяться реанімаційні заходи.

У центрі Кельна в будівлі головного вокзалу чоловік захопив в заручники жінку. Поліція провела спецоперацію з її звільнення, постраждала отримала легкі поранення.

Читайте такожУ США сталася перестрілка на дитячому святі

Про це повідомляється в мікроблозі Twitter поліції землі Північний Рейн - Вестфалія.

Також стало відомо, що злочинець важко поранений, проводяться реанімаційні заходи, зазначає Deutsche Welle.

Раніше повідомлялося про чоловіка, який взяв у заручники жінку в приміщенні аптеки в будівлі головного кельнського вокзалу. Вокзал було повністю евакуйовано, поліція через гучномовці закликала перехожих не наближатися до будівлі.

У зв'язку з поліцейською спецоперацією, що проходила, виникли порушення в русі поїздів. Частина перонів на вокзалі була закрита для входу. Також перекривалася прилегла до вокзалу територія з боку площі Бреслауерплац. До вокзалу було стягнуто поліцейську техніку.

Раніше повідомлялось, що в США чоловік взяв у заручники дітей і відкрив вогонь по поліцейських.