У США чоловік взяв у заручники дітей і відкрив вогонь по поліцейських (відео)
18:04, 04 жовтня 2018Світ
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В операції зі знешкодження злочинця брали участь близько 100 правоохоронців.
Співробітник правоохоронних органів загинув після вогнепального поранення під час перестрілки в американському штаті Південна Кароліна. Крім нього були поранені ще 6 поліцейських.
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Інцидент стався в місті Флоренс на сході штату. В операції зі знешкодження злочинця брали участь близько 100 правоохоронців. У підсумку зловмисника вдалося взяти під варту.
За словами майора місцевої поліції, кілька підопічних шерифа округу Флоренс прийшли в будинок з ордером на обшук, але чоловік, який знаходився там, відкрив вогонь. Після цього він на дві години забарикадувався в будинку, взявши в заручники дітей.
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