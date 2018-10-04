У США чоловік взяв у заручники дітей і відкрив вогонь по поліцейських (відео)

В операції зі знешкодження злочинця брали участь близько 100 правоохоронців.

Співробітник правоохоронних органів загинув після вогнепального поранення під час перестрілки в американському штаті Південна Кароліна. Крім нього були поранені ще 6 поліцейських.

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Інцидент стався в місті Флоренс на сході штату. В операції зі знешкодження злочинця брали участь близько 100 правоохоронців. У підсумку зловмисника вдалося взяти під варту.

За словами майора місцевої поліції, кілька підопічних шерифа округу Флоренс прийшли в будинок з ордером на обшук, але чоловік, який знаходився там, відкрив вогонь. Після цього він на дві години забарикадувався в будинку, взявши в заручники дітей.