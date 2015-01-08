Нємцов про погрози Кадирова: Ходорковському варто завести охорону

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.

"Кадиров назвав Михайло Ходорковського своїм особистим ворогом і прозоро натякнув, що з ним розправиться. Можна до цього ставитися спокійно, якби не факти. За останні роки вбито чимало особистих ворогів Кадирова - брати Ямадаєви (у Москві та Дубаї), Мовладі Байсаров (в Москві), Умар Ісраїлов (у Відні) ...

Нещодавно він призначив своїми ворогами депутатів Ради Березу, Мосійчука та Левуса, а також мільйони громадян Росії, які критикують Путіна.

Це, звичайно, обнадіює. Перестріляти всіх незгодних з Пу його 20 тисячам бойовиків не під силу.

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Але випадок з Ходорковським особливий. Він особистий ворог не тільки Кадирова, а й Путіна.

МБХ варто завести охорону, хоч у Швейцарії це і не прийнято", - пише Нємцов.

Нагадаємо, раніше глава Чечні назвав російського колишнього політв'язня Михайла Ходорковського своїм особистим ворогом.