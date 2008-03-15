Прем’єр Данії: НАТО підтримає Україну у питанні ПДЧ, але ще не знає як

Прем’єр-міністр Данії Андерс Фог РАСМУССЕН підтримує бажання Грузії та України приєднатися до Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на Брюссельському форумі фонду Маршалла.

“Ми виступаємо за те, щоб надіслати сильний і позитивний сигнал Україні та Грузії”, - сказав він.

За словами датського міністра, зараз країни-члени НАТО обговорюють, яким чином це зробити “у більш відповідний спосіб”.

“Ми ще не визначилися як”, - зазначив А.РАСМУССЕН.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Грузія на початку цього року звернулися з проханням до керівництва НАТО про приєднання до ПДЧ. Питання має розглядатися на самміті НАТО в Бухаресті на початку квітня.