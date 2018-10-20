У Лондоні тисячі людей вийшли на мітинг із вимогою провести другий референдум щодо Brexit (відео)

Серед присутніх, зокрема, велика кількість молоді, які проти виходу країни з Євросоюзу.

В центрі столиці Великої Британії Лондоні тисячі людей зібралися на акцію протесту з вимогою провести другий референдум щодо виходу країни з Європейського Союзу.

Про це повідомляє The Independent.

За задумом організаторів, сьогоднішній протест має стати найбільшим зібранням людей, які вимагають провести референдум щодо фінальної угоди з ЄС і найбільшим протестом супротивників Brexit за останні два роки.

Очікується, що в марші візьмуть участь більше 100 тисяч осіб. Серед присутніх, зокрема, велика кількість молоді, які не хочуть виходу країни з Євросоюзу.

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Як відомо, 23 червня 2016 року у Великій Британії відбувся референдум, на якому 52% британців заявили про бажання виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу.

Перехідний період, під час якого Лондон і Брюссель домовлятимуться про майбутнє партнерство, почнеться у березні 2019 року після офіційного виходу Великобританії з ЄС, відомого як Brexit, і триватиме 21 місяць.

Протягом цього часу британська сторона не зможе брати участь в ухваленні рішень, але продовжить дотримуватися правил ЄС, вносити внески в його бюджет і визнавати рішення Суду ЄС.

Крім того, Лондон залишиться учасником загальноєвропейського ринку і митного союзу.

Водночас, за результатами опитування, проведеного телеканалом Sky News, 78% британців незадоволені роботою уряду під час переговорів щодо Brexit, і лише 10% респондентів її схвалили.