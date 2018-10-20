РПЦ оголосила Константинопольського патріарха розкольником

"Для нас зараз Константинопольський патріарх є розкольником. Ті рішення, які він приймає, ми не визнаємо", - заявили в РПЦ.

Російська православна церква (РПЦ) визнала Константинопольського патріарха Варфоломія розкольником.

Про це заявив глава відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон, передає ТАСС.

"Тим фактом, що Константинопольський патріарх визнав розкольників, він сам приєднався до розколу. Так діють церковні канони. Відповідно, для нас зараз Константинопольський патріарх є розкольником. Ті рішення, які він приймає, ми не визнаємо", — сказав митрополит Іларіон.

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Як повідомляв УНІАН, РПЦ розірвала стосунки з Вселенським патріархатом.

Нагадаємо, 11 жовтня за результатами засідання Синоду було оприлюднено рішення, в якому говориться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України. Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлені канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.