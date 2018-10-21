Неподалік від місця падіння російського Л-39 в Азовському морі знайшли фрагменти тіла - росЗМІ

Згідно з даними, тривають пошукові роботи. Від літака дістали близько 50 фрагментів.

Фрагменти тіла знайдено на місці катастрофи навчального літака Л-39 Міноборони РФ в Азовському морі, пошукові роботи тривають.

Про це "ТАСС" повідомило джерело в авіаційних колах.

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"Два фрагменти тіла знайдено. Тривають пошукові роботи. Від літака близько 50 фрагментів дістали", - сказав співрозмовник.

Раніше повідомлялося, що у Краснодарському краї РФ зазнав катастрофи і впав в Азовське море навчальний військовий літак Л-39. Літак виконував плановий навчально-тренувальний політ, боєкомплекту на ньому не було.