Неподалік від місця падіння російського Л-39 в Азовському морі знайшли фрагменти тіла - росЗМІ
00:04, 21 жовтня 2018Світ
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Згідно з даними, тривають пошукові роботи. Від літака дістали близько 50 фрагментів.
Знайдено два фрагменти тіла / фото mil.ru
Фрагменти тіла знайдено на місці катастрофи навчального літака Л-39 Міноборони РФ в Азовському морі, пошукові роботи тривають.
Про це "ТАСС" повідомило джерело в авіаційних колах.
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"Два фрагменти тіла знайдено. Тривають пошукові роботи. Від літака близько 50 фрагментів дістали", - сказав співрозмовник.
Раніше повідомлялося, що у Краснодарському краї РФ зазнав катастрофи і впав в Азовське море навчальний військовий літак Л-39. Літак виконував плановий навчально-тренувальний політ, боєкомплекту на ньому не було.
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