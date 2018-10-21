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Неподалік від місця падіння російського Л-39 в Азовському морі знайшли фрагменти тіла - росЗМІ

00:04, 21 жовтня 2018
Світ
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Знайдено два фрагменти тіла / фото mil.ru

Про це "ТАСС" повідомило джерело в авіаційних колах.

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"Два фрагменти тіла знайдено. Тривають пошукові роботи. Від літака близько 50 фрагментів дістали", - сказав співрозмовник.

Раніше повідомлялося, що у Краснодарському краї РФ зазнав катастрофи і впав в Азовське море навчальний військовий літак Л-39. Літак виконував плановий навчально-тренувальний політ, боєкомплекту на ньому не було. 

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Теги: #Росія#літак#Азовське море