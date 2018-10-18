У РФ військовий літак під час навчань впав в Азовське море

Пілоти встигли катапультуватися, але їх поки не знайшли.

У Краснодарському краї РФ зазнав катастрофи і впав в Азовське море навчальний військовий літак Л-39. Про це повідомляють РосЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

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За даними російського оборонного відомства, літак виконував плановий навчально-тренувальний політ, боєкомплекту на ньому не було. Л-39 впав у воду в районі населеного пункту Должанська Краснодарського краю.

Пілоти встигли катапультуватися, але їх поки не знайшли. Пошуково-рятувальна група визначила приблизну зону в акваторії Азовського моря, в якій зазнав аварії літак, але пошуки поки не дали ніяких результатів. Рятувальники обстежують і морську, і берегову територію на предмет виявлення пілотів.

За попередньою інформацією Міноборони РФ, причиною аварії могла стати технічна несправність.

Як повідомлялося, 16 жовтня в районі села Уланів (між населеними пунктами Бердичів і Хмільник) під час виконання навчально-бойового польоту впав військовий літак Су-27. Пізніше стало відомо, що на місці падіння військового літака рятувальники знайшли тіла двох пілотів. Один із загиблих – заступник командира з авіації, заступник голови військового Повітряного командування "Схід" Іван Петренко, другий – військовослужбовець ВПС Національної гвардії США.