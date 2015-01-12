Захист братів Навальних оскаржив вирок

Про це повідомив адвокат Вадим Кобзєв, передає ТАРС.

"Сьогодні ми отримали повний текст вироку, а також подали коротку скаргу на нього, - сказав він, - Ми просимо скасувати винесений вирок і виправдати наших підзахисних".

Читайте такожЄвропейський суд з прав людини прийняв до розгляду скарги братів НавальнихАдвокат також додав, що після ознайомлення з текстом вироку захист має намір уточнити і розширити подану скаргу.

Довідка. 30 грудня Замоскворецький суд Москви засудив Олексія Навального до 3,5 року умовно, а його брата Олега – до такого ж реального терміну позбавлення волі у справі про розкрадання коштів компанії «Ів Роше». При цьому суд постановив, що до вступу вироку в силу Олексій Навальний буде утримуватися під домашнім арештом.

31 грудня захист Навального оскаржив збереження йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до набрання чинності вироку у справі «Ів Роше».