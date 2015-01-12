Літак AirAsia міг вибухнути перед падінням в океан

"Згідно з моїм дослідженням, яке ґрунтується на знайдених уламках та інших предметах, літак вибухнув до того, як упав у воду", - наводить агентство Рейтер заяву оперативного директора пошуково-рятувальної операції в зоні аварії маршала Супріяді. За його словами, ліва частина літака розпалася на частини, що вказує на зміну тиску в літаку до того, як він торкнувся води, що могло стати причиною вибуху, повідомляє РИА Новости.

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Лайнер вилетів з індонезійського міста Сурабая в Сінгапур рано вранці 28 грудня і менш ніж через годину польоту зник з екранів радарів, не подавши заздалегідь сигналів лиха. На борту були 162 людини (у переважній більшості - громадяни Індонезії), всі вони загинули. На даний момент в Сурабаю доставлені тіла 48 жертв катастрофи. Там працюють понад 200 судмедекспертів, і на цей момент вже упізнані 32 жертви.