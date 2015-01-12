У країнах Близького Сходу випав сніг: люди грають у сніжки і фотографуються (фото)
15:05, 12 січня 2015Світ
887 0
У низці країн Близького Сходу і Середземномор'я випав сніг. Жителі цих країн, для яких нехарактерні опади у вигляді снігу, фотографуються і діляться знімками в соцмережах.
REUTERS
Так, на північному заході Саудівської Аравії в провінції Табук випав сніг. Незвичні до таких погодних умов саудити зраділи снігу і почали публікувати в соцмережах фотографії. Жителі теплої країни грають у сніжки і діляться пейзажами. Краса Саудівської Аравії під шаром снігу набуває на фотографіях приголомшливий вигляд. Багато жителів країни спеціально їдуть на машинах в Табук, щоб помилуватися засніженими горами, повідомляє ZN.UA.
Крім того, сніг здивував жителів низки країн, у яких він випадає вкрай рідко. Снігопади зафіксовані в Лівані, Дамаску (Сирія), Йорданії і Аммані.
Також снігопади накрили острів Крит і Санторіні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter