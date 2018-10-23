Newsweek: Трамп знищує ядерну угоду, яка ніколи не подобалася Росії

Москва і так порушувала угоду, нарощуючи ядерні можливості, але після цього вона зможе робити це відверто.

Президент США Дональд Трамп вирішив знищити угоду про ліквідацію ракет малої і середньої дальності від 1987 року. І це хороші новини для Кремля, якому ніколи не подобався документ, підписаний Рональдом Рейганом і Михайлом Горбачовим.

«Проблема, з якою ми зараз зіштовхнулися, в тому, як саме адміністрація Трампа все влаштувала. Це кошмар», - сказав колишній посол США в Німеччині Річард Барт, який був учасником переговорів з СРСР про ядерне роззброєння.

«США виходять з угоди, яка ніколи не подобалася Росії», - цитує його слова Newsweek, нагадуючи, що оголошення про відмову Вашингтона від угоди часів Холодної війни було зроблене в неділю.

Чинний американський президент вказав на те, що Росія порушувала домовленості багато років.

«Ми були єдиними, хто лишився виконавцем угоди. Ми дотримувалися її, а Росія, нажаль, ні», - сказав Трамп.

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Багато експертів погоджуються, що Росія постійно порушувала угоду про ліквідацію ракет малої і середньої дальності, адже вона була надзвичайно непопулярною серед російських військових. Але рішення про односторонній вихід з неї замість того, щоб спробувати натиснути на Москву і змусити її виконувати всі взяті на себе зобов’язання, створює враження, ніби це США винні у провалі.

«Росія не просто порушила угоду, вона припинила її виконувати десь десятиліття тому. Але я дуже розчарована оголошенням президента і тим, як він його зробив. Так ніби це була чужа угода, а не його», - сказала колишній заступник Держсекретаря з питань контролю озброєнь і міжнародної безпеки Еллен Ташер.

«Гадаю, Джон Болтон стоїть за цим. Це частина плану Болтона, якому не подобаються всі угоди», - додала вона.

Джон Болтон, який зараз обіймає посаду радника президента США з національної безпеки, вже давно закликав Вашингтон вийти з угоди про скорочення ракет. Тому що документ нібито дозволяє Китаю і Ірану нарощувати арсенали в той час, як Америка зобов’язана їх скорочувати. Цього тижня Болтон відвідає Москву, де він збирається обговорити угоду про ракети з російськими чиновниками. Офіційний процес виходу з домовленостей займе близько шести місяців.

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Однак, експерти зауважують, що Москва після цього зможе вільно застосовувати крилаті ракети 9M729, які зараз заборонені угодою, підписаною Рейганом і Горбачовим. Інші ж аналітики бояться початку нової гонки озброєнь.

«Оголосивши про вихід з угоди про скорочення ракет малої і середньої дальності президент Трамп виставив себе в якості руйнівника, який не здатний збудувати справжню безпеку. Замість цього, підірвавши ядерні угоди, він скеровує США на шлях нової ядерної гонки озброєнь, яка обійдеться в трильйони доларів», - сказала виконавчий директор Міжнародної кампанії з ядерного роззброєння Беатріс Фін.