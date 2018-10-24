У МВС Італії заявили, що поломка в римському метро сталася з вини п'яних російських уболівальників
Віце-прем'єр і глава МВС Італії Маттео Сальвіні заявив, що поломка ескалатора в римському метро сталася з вини п'яних уболівальників з РФ,які на ньому скакали.
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Про це він повідомив в ефірі радіо RTL, передає ТАСС.
"Винні десятки п'яних псевдовболівальників, які скакали [на ескалаторі]", - заявив Сальвіні.
Повідомляється, що цієї ж версії дотримується і мер Риму Вірджинія Раджі.
Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня на станції метро Repubblica сталася поломка ескалатора, в результаті чого постраждало більше двох десятків людей, серед яких багато фанатів російського клубу "ЦСКА", які приїхали на матч з італійським клубом "Рома". Також серед постраждалих четверо українців.