МЗС підтвердило наявність українців серед постраждалих у аварії ескалатору в Римі
Консульська служба МЗС України підтвердила наявність українців серед постраждалих внаслідок аварії ескалатору у римському метро.
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Про це відомство повідомило на своїй сторінці у Twitter.
Зазначається, що постраждалі в метро у Римі громадяни України госпіталізовані в одній з місцевих клінік.
«Отримані травми не становлять загрози життю потерпілих українців. Консул підтримує контакт з потерпілими та медперсоналом клініки», – йдеться в повідомленні.
Раніше про чотирьох постраждалих внаслідок інциденту українців повідомляли російські ЗМІ.
Постраждалі в метро у Римі громадяни України госпіталізовані в одній з місцевих клінік. Отримані травми не становлять загрози життю потерпілих українців. Консул підтримує контакт з потерпілими та медперсоналом клініки. pic.twitter.com/pesd7Y4hGk— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 24 жовтня 2018 р.