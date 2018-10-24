МЗС підтвердило наявність українців серед постраждалих у аварії ескалатору в Римі

Отримані травми не становлять загрози життю потерпілих українців, стверджують у МЗС.

Консульська служба МЗС України підтвердила наявність українців серед постраждалих внаслідок аварії ескалатору у римському метро.

Читайте також"У нього вена перебита!": з'явилося відео з римського метро відразу після аварії з ескалатором (18+)

Про це відомство повідомило на своїй сторінці у Twitter.

Зазначається, що постраждалі в метро у Римі громадяни України госпіталізовані в одній з місцевих клінік.

«Отримані травми не становлять загрози життю потерпілих українців. Консул підтримує контакт з потерпілими та медперсоналом клініки», – йдеться в повідомленні.

Раніше про чотирьох постраждалих внаслідок інциденту українців повідомляли російські ЗМІ.