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МЗС підтвердило наявність українців серед постраждалих у аварії ескалатору в Римі

10:15, 24 жовтня 2018
Інциденти
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Аварія сталася перед матчем Рома-ЦСКА / фото /twitter.com/UkrZaKordonom

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Про це відомство повідомило на своїй сторінці у Twitter.

Зазначається, що постраждалі в метро у Римі громадяни України госпіталізовані в одній з місцевих клінік.

«Отримані травми не становлять загрози життю потерпілих українців. Консул підтримує контакт з потерпілими та медперсоналом клініки», – йдеться в повідомленні.

Раніше про чотирьох постраждалих внаслідок інциденту українців повідомляли російські ЗМІ.

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Теги: #аварія#Рим