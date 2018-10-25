На болгарському курорті знайшли мільйони фальшивих євро та доларів (відео)

Болгарія за підтримки Європолу та американських розвідників розслідували цю справу довгі 10 місяців.

На болгарському курорті виявили друкарню, яка випускала підроблені долари та євро.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, купу підроблених грошей на кругленьку суму знайшли у друкарні - у підвалі одного з готелів. Нарахували 11 мільйонів євро та ще майже 2 мільйони доларів, і серед цього багатства - жодної справжньої купюри.

Серед нелегальних знахідок - готові підробки та папірці, які от-от мали додрукувати.

Болгарія за підтримки Європолу та американських розвідників розслідували цю справу довгі 10 місяців. По всій країні обшукали десятки адрес.