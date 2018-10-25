На болгарському курорті знайшли мільйони фальшивих євро та доларів (відео)
10:57, 25 жовтня 2018Світ
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Болгарія за підтримки Європолу та американських розвідників розслідували цю справу довгі 10 місяців.
Серед знахідок - готові підробки та папірці, які саме хотіли додрукувати / скріншот відео ТСН
На болгарському курорті виявили друкарню, яка випускала підроблені долари та євро.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, купу підроблених грошей на кругленьку суму знайшли у друкарні - у підвалі одного з готелів. Нарахували 11 мільйонів євро та ще майже 2 мільйони доларів, і серед цього багатства - жодної справжньої купюри.
Серед нелегальних знахідок - готові підробки та папірці, які от-от мали додрукувати.
Болгарія за підтримки Європолу та американських розвідників розслідували цю справу довгі 10 місяців. По всій країні обшукали десятки адрес.
На болгарському курорті виявили друкарню, яка випускала підроблені долари та євро
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