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На болгарському курорті знайшли мільйони фальшивих євро та доларів (відео)

10:57, 25 жовтня 2018
Світ
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Серед знахідок - готові підробки та папірці, які саме хотіли додрукувати / скріншот відео ТСН

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Як йдеться в сюжеті ТСН, купу підроблених грошей на кругленьку суму знайшли у друкарні - у підвалі одного з готелів. Нарахували 11 мільйонів євро та ще майже 2 мільйони доларів, і серед цього багатства - жодної справжньої купюри.

Серед нелегальних знахідок - готові підробки та папірці, які от-от мали додрукувати.

Болгарія за підтримки Європолу та американських розвідників розслідували цю справу довгі 10 місяців. По всій країні обшукали десятки адрес.

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Теги: #гроші#Болгарія#фальшивки