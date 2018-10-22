У Туреччині назвали вбивство журналіста Хашоггі спланованим
21:53, 22 жовтня 2018Світ
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Такого вбивства в консульстві однієї із держав ще не було.
Ілюстрація / REUTERS
Офіційний представник правлячої в Туреччині Партії справедливості і розвитку Омер Челік назвав спланованим вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.
За його словами, такого вбивства в консульстві однієї з держав ще не було. Про це повідомляє Daily Sabah.
«Це подія, яка була холоднокровно спланована і яку намагалися приховати», — сказав він.
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Раніше колишній міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон порівняв вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі з отруєнням екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері.
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