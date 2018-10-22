У Туреччині назвали вбивство журналіста Хашоггі спланованим

Такого вбивства в консульстві однієї із держав ще не було.

Офіційний представник правлячої в Туреччині Партії справедливості і розвитку Омер Челік назвав спланованим вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

За його словами, такого вбивства в консульстві однієї з держав ще не було. Про це повідомляє Daily Sabah.

«Це подія, яка була холоднокровно спланована і яку намагалися приховати», — сказав він.

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Раніше колишній міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон порівняв вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі з отруєнням екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері.