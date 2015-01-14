В Антарктиді при аномальному морозі зникли російські депутати

В Антарктиді зникли депутати Держдуми від фракції «Єдина Росія» Олександр Сидякін та Олег Савченко, про це виданню Slon розповів прес-секретар Сидякіна Павло Склянчук. Він зазначив, що помічник Савченко також не може зв'язатися з депутатом.

Депутати повинні були піднятися на пік Вінсон - найвищу точку в Антарктиді. Вони висунулися з тренувального табору на горі у супроводі гіда, вони збиралися встановити на вершину прапори Росії, Татарстану та Волгоградської області.

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Сходження на гору повинно було відбуватися поетапно, з перервами для звикання до тиску і рівня кисню в повітрі. Депутати приблизно добу тому мали вийти на зв'язок за допомогою супутникових телефонів перед останнім етапом, однак не зробили цього.

При цьому, зазначив співрозмовник видання, в Антарктиді стоїть аномальна температура: передбачалося, що буде близько -10 градусів, насправді там близько -45 та сильні вітри. Він підкреслив, що поки ще зарано говорити про відправку пошуково-рятувальної операції, до того ж у таку погоду немає можливості відправити літак. У той же час, за його словами, депутати - досвідчені альпіністи.