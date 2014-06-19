Зниклий депутат-регіонал Левченко вийшов на зв'язок

11:28, 19 червня 2014
Політика
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Народний депутат Микола Левченко, зниклий напередодні, вийшов на зв'язок.

Николай Левченко

Про це повідомили джерела в оточенні депутата.

За словами співрозмовника агенства зараз він знаходиться в безпеці. Інцидент зі спробою захоплення дейтсивтельно мав місце в Дніпропетровській області. Хто саме були люди, які його викрали, джерело не уточнило.

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Як повідомляв раніше "Острів", соратники втратили зв'язок з народним депутатом України від Партії регіонів, головою Донецької обласної організації ПР Миколою Левченко.

Вчора Микола Левченко був у Донецьку. За інформацією "ОстроВа", він на своєму автомобілі повертався в Київ. Зв'язок з ним пропав в момент знаходження авто депутата на території Дніпропетровської області.

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