Ізраїль продовжив атаки в Сирії після падіння російського Іл-20

У Тель-Авіві кажуть, що комунікація з Москвою підтримується так само, як і до інциденту з російським розвідувальним літаком.

Літаки ВПС Ізраїля / dt.ua

Ізраїль провів атаки на території Сирії після того, як армія Башара Асада помилково збила розвідувальний Іл-20, який належав Збройним силам Росії.

Як повідомляє Reuters, високопоставлений ізраїльський чиновник підтвердив продовження повітряних ізраїльських повітряних операцій. Щоправда, його ім’я не повідомляється.

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17 вересня ракета системи протиповітряної системи Сирії збила російський Іл-20 невдовзі після того, як винищувачі Ізраїлю вдарили по вантажівкам зі зброєю Ірану на сирійській території. Москва у всьому дуже швидко звинуватила саме Тель-Авів і почала погрожувати ізраїльській стороні.

«Сили оборони Ізраїлю проводили атаки в Сирії навіть після падіння російського літака. Військова координація з росіянами продовжується так, як і раніше», - сказав неназваний ізраїльський чиновник.