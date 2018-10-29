этот материал доступен на русском

Ізраїль продовжив атаки в Сирії після падіння російського Іл-20

19:37, 29 жовтня 2018
Світ
3114 0
/ dt.ua
Літаки ВПС Ізраїля / dt.ua

Ізраїль провів атаки на території Сирії після того, як армія Башара Асада помилково збила розвідувальний Іл-20, який належав Збройним силам Росії.

Як повідомляє Reuters, високопоставлений ізраїльський чиновник підтвердив продовження повітряних ізраїльських повітряних операцій. Щоправда, його ім’я не повідомляється.

Читайте такожРосійський літак Іл-20 у Сирії могли знищити самі росіяни - ЗМІ

17 вересня ракета системи протиповітряної системи Сирії збила російський Іл-20 невдовзі після того, як винищувачі Ізраїлю вдарили по вантажівкам зі зброєю Ірану на сирійській території. Москва у всьому дуже швидко звинуватила саме Тель-Авів і почала погрожувати ізраїльській стороні.

«Сили оборони Ізраїлю проводили атаки в Сирії навіть після падіння російського літака. Військова координація з росіянами продовжується так, як і раніше», - сказав неназваний ізраїльський чиновник.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#Сирія#Ізраїль