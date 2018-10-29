Ізраїль продовжив атаки в Сирії після падіння російського Іл-20
Ізраїль провів атаки на території Сирії після того, як армія Башара Асада помилково збила розвідувальний Іл-20, який належав Збройним силам Росії.
Як повідомляє Reuters, високопоставлений ізраїльський чиновник підтвердив продовження повітряних ізраїльських повітряних операцій. Щоправда, його ім’я не повідомляється.
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17 вересня ракета системи протиповітряної системи Сирії збила російський Іл-20 невдовзі після того, як винищувачі Ізраїлю вдарили по вантажівкам зі зброєю Ірану на сирійській території. Москва у всьому дуже швидко звинуватила саме Тель-Авів і почала погрожувати ізраїльській стороні.
«Сили оборони Ізраїлю проводили атаки в Сирії навіть після падіння російського літака. Військова координація з росіянами продовжується так, як і раніше», - сказав неназваний ізраїльський чиновник.