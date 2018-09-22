Ізраїль надав РФ докази щодо падіння Іл-20 через "безрозсудний вогонь з боку Сирії"

За версією представників Ізраїлю, сирійці вели вогонь у повітря "безвідповідально та непрофесійно" ще довго після того, як ізраїльських літаків там вже не було.

Ізраїль надав Росії докази, що не несе жодної відповідальності за збиття російського літака в Сирії.

Про це повідомили в міністерстві оборони Ізраїлю, передає DW.com.

Ізраїльська делегація включно з командувачем ВВС Ізраїлю генерал-майором Амікамом Норкіним прибула 20 вересня до Москви для обговорення інциденту та надання відповідної інформації. "Ми довели, як безрозсудний вогонь з боку Сирії став прямою причиною збиття російського літака", - заявив на умовах анонімності представник ізраїльського міноборони, цитує агенція Reuters. За його словами, сирійці вели вогонь у повітря "безвідповідально та непрофесійно" ще довго після того, як ізраїльських літаків там вже не було.

Також в ізраїльській армії стверджують, що попередили росіян про операцію над Сирією не за хвилину, а значно раніше.

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Як повідомляв УНІАН, російський Іл-20 із 15 військовими зник з екранів радарів над Середземним морем біля берегів Сирії в ніч на 18 вересня, в момент, коли ізраїльські війська завдавали ударів по сирійській території.

За версією Міноборони РФ, "відмітка Іл-20 на радарах управління авіацією зникла під час атаки чотирьох ізраїльських літаків F-16 по сирійських об'єктах у провінції Латакія".

Пізніше стало відомо, що літак випадково збили сирійські засоби ППО.

18 вересня офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков заявив, що, прикриваючись російським літаком, ізраїльські льотчики підставили його під вогонь засобів ППО Сирії.

Також він заявив, що «про операцію, що планується, Ізраїль не попереджав командування російського угруповання військ у Сирії. На «гарячу лінію» повідомлення надійшло менше ніж за одну хвилину до удару, що не дозволило вивести російський літак у безпечну зону».

Конашенков наголосив, що РФ залишає за собою право на адекватні дії у відповідь.

У свою чергу, президент РФ Володимир Путін назвав збиття сирійськими силами ППО російського військового літака «ланцюгом трагічних випадкових обставин».

18 вересня прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльська армія продовжить бомбардування іранських військових укріплень в Сирії, незважаючи на катастрофу російського літака Іл-20, збитого сирійськими військами.