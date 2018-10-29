Російські атомні підводні човни перестали бути "невидимими" для США – росЗМІ

Керівництво армії РФ не усвідомлює масштаб загрози від літаків США, в тому числі й тому, що російська протичовнова авіація катастрофічно відстала, зазначає автор публікації.

Російські атомні підводні човна (АПЧ) більше не є "невидимими" для армії США, оскільки їхній рух вже легко відстежують американські розвідувальні літаки.

Як пише російський журнал "Військово-промисловий кур'єр" у своєму випуску за 23-29 жовтня, США «щосили відпрацьовують нові способи виявлення підводних човнів».

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Повідомляється, що офіцери-підводники з Сєвєроморська наклали траєкторію польоту американського розвідувального літака «Оріон» на карту розташування російських АПЧ в ході навчань. «І всі десять точок повороту його маршруту припадали саме на місця розташування наших човнів. Тобто він їх навіть не шукав, а прямував до конкретної точки. «Оріон» виходив без будь-яких галсів точно на наш ПЧ (підводний човен – ред.), скидав буй і йшов до наступного», – пише автор статті Максим Клімов.

Він зазначає, що керівництво армії РФ не усвідомлює масштаб загрози від літаків США, в тому числі й тому, що російська протичовнова авіація катастрофічно відстала від закордонного рівня.

«Ідеологія навіть новітніх російських авіаційних пошуково-прицільних систем залишилася в 70-х роках. «Новела» («Ленінець»), як було офіційно заявлено, "забезпечує збільшення ефективності Іл-38 в чотири рази". Проблема в тому, що у Іл-38 можливості по малошумним підводним човнам були близькі до нуля», – пояснив автор.

Він також звернув увагу на відставання за ступенем гучності четвертого покоління підводних човнів РФ від багатоцільових атомних субмарин ВМС США не менш ніж на 10 децибел.

Як показують дослідження, за однакового рівня гучності багатоцільові підводні човни "Северодвинск" і "Казань" серйозно поступаються за швидкістю американським підводним човнам типу Virginia і Seawolf.